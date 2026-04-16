Consejero Ochoa sale del país antes de su audiencia y elude comparecer ante Cámara Legislativa

Tegucigalpa – El consejero Marlon Ochoa, actualmente suspendido de su cargo y sometido a un juicio político por actos que atentaron contra el orden democrático, salió del país antes de comparecer a la audiencia para la que había sido citado por el Congreso Nacional, eludiendo de esta forma la citación del Poder Legislativo.

– Se habla que Marlon Ochoa tramita asilo político en México, pero esto está por confirmarse.

– Ramiro Lobo denunció que en el salario del presente mes apenas le depositaron 14 mil lempiras cuando gana 90 mil, pero dijo que se los regala a Tomás Zambrano para que haga uso de esos recursos.

La situación fue denunciada por un diputado del partido Libre, quien aseguró que Ochoa pretende solicitar asilo político, aunque no precisó en qué nación. El funcionario ha mantenido presencia y cercanía con México durante los últimos meses, lo que ha generado posibilidad fuerte sobre su posible destino.

El diputado también afirmó que la familia de Ochoa viajó con él, señalando que lo hicieron porque “temen por su vida”. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente el paradero del consejero ni si ha iniciado algún trámite de protección internacional.

Lo confirma Ramiro Lobo

El diputado Marco Ramiro Lobo confirmó la mañana de este jueves que el consejero del CNE, Marlon Ochoa, salió del país para reguardar su vida porque no existen condiciones sobre su seguridad.

Dijo que el consejero Ochoa salió de Honduras, y desconoce si está en trámite un asilo político en algún país de la región.

Especificó que Ochoa decidió abandonar el país para salvaguardar su vida porque bajo las condiciones actuales no existen garantías.

El consejero Ocho fue sometido a un juicio político, pero no compareció a la citación de la comisión especial del Congreso Nacional.

El diputado Marco Ramiro Lobo.

El diputado Lobo reprochó que el país se encamina a una dictadura, sin embargo aseguró que la bancada de Libre se mantendrá en insurrección legislativa.

Justificó que los procesos jurídicos pueden seguir, pero importa más la vida de las personas. “Hablamos de una situación similar a 2009 cuando muchos salieron del país para poner a salvo sus vidas”, refirió.

Señaló que Libre aún no tiene el nombre de la persona que sustituirá a Ochoa en el CNE, al tiempo que especificó la bancada de Libre protestará este jueves en la sesión de pleno.

Ochoa fue citado este día a la 1.00 de la tarde para comparecer ante el pleno del CN, sin embargo se confirma que no asistirá porque no se encuentra en suelo nacional. PD