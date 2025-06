Marlon Ochoa propone depurar listados de JRV que reportaron inconsistencias en primarias

Tegucigalpa – El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa indicó este sábado que ha propuesto al pleno realizar reformas que permitan tener a tiempo los nombres asignados por los partidos políticos en las Juntas Receptoras de Votos (JRV), así como una depuración de las mismas.

“También he propuesto que los que hicieron fraude en primarias, en donde no coincidió la cantidad de votos con los votantes según el dispositivo biométrico, entre otros situaciones, el CNE levante un listado y este se lo mande a los partidos indicando que estas personas no se aceptarán en las JRV”, indicó durante una entrevista al noticiero TN5 Matutino.

Ochoa se refirió a los institutos políticos que han quedado fuera de la contienda electoral general que se realizará en el país el próximo 30 de noviembre.En ese sentido apuntó, “no es que nosotros los estamos dejando fuera, ellos por su propia mano. Tuvieron suficiente tiempo para organizar sus nóminas”, afirmó. VC