Marlon Ochoa presenta recusación contra Cossette López para que no conozca la declaratoria de elecciones y otros temas

Tegucigalpa – En las últimas horas, el integrante del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, presentó la recusación contra su homóloga Cossette López alegando pérdida de imparcialidad objetiva.

La recusación que presentó el consejero Ochoa fue ante la secretaria general del CNE y tiene como fin que Cossette López no pueda conocer y resolver la declaratoria de las elecciones generales.

Asimismo, que la consejera López tampoco pueda conocer y resolver los acuerdos relacionados al transporte, la conectividad satelital, la observación electoral, la transmisión de resultados electorales preliminares (TREP), y escrutinio general.

En el escrito, Ochoa argumentó que existen causas objetivas que comprometen la imparcialidad y neutralidad institucional de la consejera López en asuntos actualmente sometidos a la deliberación del pleno del CNE.

Ochoa arguyó que la presentación de su recusación es porque Cossette López está siendo investigada por el Ministerio Público por ser presunta autora de delitos contra la Constitución y de delitos electorales.

Señaló que la participación de la consejera López en estos temas podría comprometer la validez de las decisiones colegiadas y generará responsabilidades administrativas o de control constitucional para el órgano.

Ochoa indicó que su compañera ha adoptado un comportamiento de enemistad manifiesta contra el Partido Libertad y Refundación (Libre), y que sus acciones estarían orientadas a impedir el desarrollo del proceso electoral. AG