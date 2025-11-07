Marlon Ochoa pide a Paola Hall que comunique a FFAA sobre retiro de empresa de transporte para buscar alternativas

Tegucigalpa – El integrante del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, remitió en las últimas horas una carta a su homóloga Ana Paola Hall para solicitarle que informe a las Fuerzas Armadas sobre el retiro de la empresa adjudicada para el servicio de transporte del material electoral.

La carta con fecha 6 de noviembre, Ochoa pidió a Hall que comunique a la FFAA sobre el retiro oficial de la empresa contratista del transporte para requerir de su disponibilidad para ayudar al CNE a encontrar alternativas de solución.

Ochoa citó el artículo 272 de la Constitución de la República que establece que la FFAA debe garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de la seguridad del proceso.

Esta semana, la empresa Unión Latín Cargo notificó que se retira de la adjudicación del contrato del servicio de transporte pesado para la distribución y retorno de las maletas electorales, kits tecnológicos y otros materiales electorales esenciales para los comicios generales.

(LEER): Unión Latín Cargo rechaza adjudicación del servicio de transporte de material electoral

La empresa alegó que el tiempo actual no es suficiente para realizar un servicio eficiente y eficaz para el transporte de material electoral.

Por otro lado, Ochoa también solicitó que convoque de manera oficial al oficial de enlace de las Fuerzas Armadas para reunirse sobre el simulacro que se realizará el domingo 9 de noviembre. AG