Marlon Ochoa no comparece a audiencia de conciliación por “integridad personal”, según abogado

Tegucigalpa– El exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, no se presentó este día a la audiencia de conciliación programada en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el marco de una querella interpuesta en su contra por la consejera Cossette López.

En su lugar, su apoderado legal, Manuel Díaz Galeas, acudió a la diligencia y aseguró que cuenta con las facultades necesarias para representar al exfuncionario durante el proceso.

El abogado explicó que la ausencia de Ochoa responde a “circunstancias de seguridad e integridad personal”, las cuales, según indicó, son de conocimiento público, por lo que su cliente permanece fuera del país.

Díaz Galeas señaló que la postura de la defensa será expuesta ante el juez durante la audiencia y posteriormente se dará a conocer públicamente.

De la misma forma, afirmó que el equipo legal está preparado para enfrentar cualquier escenario en caso de que el proceso avance a una etapa judicial. AD