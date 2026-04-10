Marlon Ochoa no atenderá citatoria de juicio político

Tegucigalpa- El suspendido consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, anunció al pueblo hondureño que no atenderá esa citación a juicio político.

A través de sus redes sociales, el funcionario suspendido, detalló que no atenderá la citatoria porque ya la decisión de destituirlo ya está sentenciada.

Calificó de verdugos a la comisión especial nombrada para el juicio en su contra.

Esta noche, 91 diputados votaron a favor de un juicio político contra Ochoa y otros tres funcionarios del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). IR