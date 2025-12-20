Marlon Ochoa descalifica a consejeras Hall y López, refugiadas en embajadas ante amenazas de aprenderlas

Tegucigalpa – El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, descalificó este viernes a sus compañeras del pleno Ana Paola Hall y Cossette López, quienes se encuentran refugiadas en embajadas ante amenazas de ser aprendidas.

Aunque es plenamente conocido que las consejeras están refugiadas en embajadas en Tegucigalpa, Ochoa insinuó que sus compañeras están secuestradas y que los mensajes posteados en las redes sociales de las funcionarias electorales son escritos por terceros.

Además dijo que las juntas encargadas del escrutinio especial pueden tomar la decisión de descartar actas si así lo determinan, contradiciendo lo indicado por las consejeras en sus mensajes. PD