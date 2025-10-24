Marlon Ochoa denuncia que PN quiere impedir el avance del cronograma al retrasar configuración de los dispositivos biométricos

Tegucigalpa – El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, denunció este viernes que el Partido Nacional quiere impedir el avance de la configuración de los equipos biométricos.

“Llegaron empleados del Consejo Nacional Electoral del Partido Nacional con el objetivo de impedir que siguiera avanzando la configuración de los equipos biométricos”, declaró al canal HCH.

Comentó que para este día estaba programada la configuración de 500 equipos biométricos para ser entregados a los partidos políticos para sus labores de capacitación.

Contó que se está haciendo la verificación de un inventario que fue entregado el jueves del Partido Libertad y Refundación (Libre) que se utilizaron en las elecciones primarias.

Ochoa indicó que en las elecciones primarias se entregaron 300 dispositivos biométricos a cada partido político, y que Libre devolvió 120 el jueves y fueron recibidos por secretaría general del CNE.

Manifestó que no tiene ningún problema que se verifique el inventario de los dispositivos biométricos y que coincidan lo entregado con lo devuelto.

Sin embargo, reveló que se levantó un acta notarial del retraso y el impacto que deja esta verificación en el cronograma electoral.

Señaló que en las bodegas del CNE en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) se está haciendo la inspección por equipos de dirección de sistema y estrategias tecnológicas del órgano electoral, dos notarios, personal de la dirección electoral y unidad local de administración.

Consideró innecesario este impase en el cronograma electoral y reafirmó que no está en contra de la verificación.

Consultada por la denuncia que realizó la consejera Cossette López, Ochoa contestó que es falso y anunció que enviará un acto de recepción que deja constancia que los dispositivos fueron recibidos por el CNE.

“No fueron introducidos por ninguna puerta trasera, fueron recibidos el día de ayer (jueves) por el órgano electoral, este es un escándalo que busca retrasar el cronograma electoral”, enfatizó.

Añadió que tiene un acta que evidencia que los dispositivos biométricos fueron introducidos sin tener conocimiento del CNE al remitirla al canal HCH, y este lo divulgara en su noticiero.

Ochoa recalcó que es falso que los dispositivos biométricos prestados a Libre fueron introducidos de forma ilegal. AG