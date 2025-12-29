Marlon Ochoa denuncia que el CNE hará declaratoria final sin procesar 100 % de actas

Tegucigalpa – El integrante del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa denunció la noche de este domingo que sus compañeras de pleno harán la declaratoria final sin procesar el 100 % de las actas.

– Describió que las más de 300 actas que no se procesaron en el nivel presidencial significan alrededor de 132 mil votos.

Recordó que el pleno del CNE en la sesión del 27 de diciembre aprobó el escrutinio especial de 868 actas y por mayoría se decidió comenzar con el nivel de diputados.

Mediante una transmisión en vivo a través de sus plataformas digitales, agregó que por mayoría de votos las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall decidieron que se enviaran más de 7 mil actas (nivel de diputados) y más de 5 mil actas (corporaciones municipales) a un proceso que se llama corrección visual, que finalizó a las 2.00 de la tarde de este domingo.

Expuso que pese a que hubo una llamada de la secretaría Thelma Martínez al director electoral Allan Alvarenga para que no se iniciara el escrutinio en el nivel de municipalidades porque no estaba autorizado, sin embargo ese proceso comenzó a las 5.00 de la tarde.

“Se le da mayor importancia al nivel de diputados con la intención de no contar el nivel de las corporaciones municipales, para declarar electo aquí en el Distrito Central a falta de 435 actas que todavía presentan inconsistencias y que representan el 25 % de la elección”, especificó.

El consejero Ochoa tachó que no se ha convocado a sesión de pleno para postergar el inicio del escrutinio en el nivel municipal en el Distrito Central.

Con visible preocupación -pese a que casi siempre torpedeó las sesiones del pleno del CNE- dijo que cada minuto es valioso tomando en cuenta que el 30 de diciembre vence el plazo para hacer la declaratoria final en todos los niveles electivos.

Mencionó que entre las recomendaciones más importantes de auditoría externa para comenzar con los escrutinios en las alcaldías es priorizar en los términos donde la diferencia es menor al 5 % y ordenar estos procesos comenzando por los de mayor carga electoral.

Ochoa desglosó que en 58 alcaldías con actas pendientes de procesarse, los primeros dos candidatos mantienen un margen menor al 5 %. Y de esas 58 corporaciones municipales hay 812 actas con inconsistencias que se pueden evacuar en un turno.

Señaló que si el pleno del CNE toma la decisión de hacer estos escrutinios, alrededor de las 11.00 de la mañana del lunes 29.12.2025. ya se tendría evacuado el problema.

“Están llevando este proceso al límite para hacer lo que se hizo en el nivel presidencial. Una declaratoria sin todas las actas es ilegal”, puntualizó. JS