Marlon Ochoa confirma que más de 16 mil actas están retenidas

Tegucigalpa – El integrante del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, confirmó este martes que 16 mil 708 actas de las elecciones generales están retenidas y no han divulgadas al público.

A la una de la mañana de hoy, la empresa ASD informó verbalmente al Pleno que la noche de las elecciones fueron recibidas 16,708 actas que fueron retenidas y aún no han sido divulgadas al público. 3,880 del nivel presidencial; 6,387 de diputados; y 6,441 de corporación municipal.… — Marlon (@MarlonOchoaHN) December 2, 2025

A través de su cuenta de red social “X”, reveló que la empresa “ASD”, encargada del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP) les informó verbalmente a las 1:00 de la madrugada sobre las actas retenidas.

Desglosó que tres mil 880 actas retenidas son del nivel presidencial, seis mil 387 son de diputados y seis 441 son de corporación municipal.

“Esto confirma que el TREP no representa ninguna garantía de transparencia para el proceso electoral”, señaló.

En las últimas horas, el Grupo ASD reconoció anomalías por alto tráfico en el sitio web del CNE para la divulgación de resultados de las elecciones generales. AG