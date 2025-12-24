Marlon Ochoa amenaza con nueva denuncia ante el MP por “golpe de Estado electoral” tras decisión del pleno del CNE

Tegucigalpa- El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, anunció la noche de este martes 23 de diciembre que se dirigía al Ministerio Público para interponer una denuncia por lo que calificó como un “golpe de Estado electoral” en ejecución, luego de quedar fuera de la sesión del Pleno.

“En estos momentos me encuentro fuera de la sesión de Pleno y me dirijo al Ministerio Público a presentar denuncia contra el golpe de Estado electoral que se encuentra en ejecución”, manifestó Ochoa.

La reacción del consejero se produjo después de que el Pleno de consejeros del CNE, reunido de forma virtual, aprobara por mayoría que se discuta la declaratoria de las elecciones generales, específicamente a nivel presidencial.

Ochoa volvió a votar en contra de la moción, argumentando que el proceso aún no está concluido. Según explicó, no se han contado la totalidad de los votos y persisten inconsistencias que, a su criterio, deben ser corregidas antes de avanzar con una declaratoria oficial.

El tema fue sometido a discusión luego de que la secretaria general del ente electoral, Thelma Martínez, remitiera un informe a los consejeros en el que recomendó realizar la declaratoria de elección del nivel presidencial, con el objetivo de salvaguardar el proceso electoral.

Previamente, el director electoral del CNE, Eduardo Fuentes, aseguró que ya existen los elementos técnicos y legales necesarios para emitir una declaratoria presidencial, postura que fue respaldada por la mayoría de los consejeros durante la sesión virtual.

La decisión del Pleno y la postura del consejero Ochoa profundizan la tensión dentro del órgano electoral en un momento clave del proceso postelectoral.LB