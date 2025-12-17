Marlon Ochoa acusa a Hall y López de negarse a verificar las urnas de las elecciones

Tegucigalpa – El integrante del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, denunció este miércoles que sus compañeras Ana Paola Hall y Cossette López se niegan a verificar en las urnas en los comicios generales.

“La crisis es producto de la negación de las consejeras a verificar las urnas y sus resultados electorales que ha solicitado el Partido Liberal y el Partido Libre y se resuelve de manera inmediata si las consejeras autorizan el conteo voto por voto, especialmente 19 mil 167 JRV, especialmente de las que 16 mil 839 presentan inconsistencias”, posteó en su cuenta de red social “X”.

Lamentó los hechos violentos de la madrugada de este miércoles en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral en el Instituto de Formación Profesional (Infop).

Ochoa detalló que en base a los videos registrados en las cámaras de seguridad es que a las 12:25 de la madrugada delegados de los tres partidos políticos iniciaron a gritar consignas, a las 12:32 los del Partido Nacional empezaron a tirar piedras y palos contra liberales y de Libre.

Añadió que a las 12:38 de la madrugada intervinieron las Fuerzas Armadas y controlan el enfrentamiento.

El consejero del CNE reveló que cinco personas resultaron heridas, algunos de gravedad que fueron trasladados de emergencia al seguro social.

Ochoa expuso que el CNE está habilitado por el artículo 283 de la Ley Electoral para revisar los escrutinios de los organismos electorales.

Finalmente, invitó a las consejeras Hall y López a abrir las urnas y que los hondureños conozcan en estas “anómalas condiciones” el ganador de las elecciones generales. AG