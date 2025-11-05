Marlon Lara: Respetamos la decisión del CNE sobre Cálix, somos un partido comprometido con la institucionalidad

Tegucigalpa- El diputado del Partido Liberal, Marlon Lara, expresó que su institución política mantiene una posición de respeto absoluto hacia las decisiones de los entes electorales, en referencia a la reciente resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) de no inscribir a Jorge Cálix como candidato a diputado por el departamento de Olancho, decisión que rechazó una orden previa del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Lara señaló que, desde el inicio del proceso electoral, el Partido Liberal estableció con claridad su compromiso de acatar las determinaciones del CNE, reconociendo su rol como autoridad en la administración del proceso electoral.

“Nosotros habíamos manifestado desde el inicio que íbamos a respetar las decisiones que tomaran los entes electorales. Si el CNE ya ha tomado una resolución, nosotros la respetamos. Igual lo habríamos hecho si la decisión hubiera sido favorable a la inscripción, porque es la autoridad competente en materia electoral”, declaró el congresista liberal.

El legislador destacó además que la decisión se da en un contexto de premura, dado que el CNE debe avanzar con la impresión de las papeletas para cumplir con el cronograma electoral.

“Somos respetuosos de la institucionalidad del país y esperamos que al final de este proceso las decisiones del ente colegiado se orienten a garantizar un proceso transparente, cuyos resultados reflejen la verdadera voluntad popular”, añadió Lara.

Lara concluyó que el compromiso del Partido Liberal es respetar la institucionalidad, velar por la democracia y el fortalecimiento institucional, en un ambiente político marcado por tensiones entre los órganos electorales y por la proximidad de las elecciones generales del 30 de noviembre. LB