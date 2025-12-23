Marlon Lara urge acelerar escrutinio especial y nuevamente descarta alianza con Libre

Tegucigalpa-El diputado del Partido Liberal, Marlon Lara, afirmó que su instituto político ha reconocido la necesidad de acelerar de forma urgente el proceso de escrutinio especial que se desarrolla en el Centro Logístico Electoral (CLE), con el objetivo de avanzar hacia la declaratoria oficial de resultados.

Lara subrayó que la autoridad partidaria liberal ha sido clara en señalar que no existe ningún vínculo ni alianza con el partido Libertad y Refundación (Libre), ni con el gobierno, desmintiendo cualquier señalamiento en ese sentido.

“El Partido Liberal no tiene ningún tipo de alianza con Libre en estos momentos. Lo que existe es una necesidad urgente de que se acelere el escrutinio especial para poder dar paso a la declaratoria”, expresó el congresista.

El parlamentario también reconoció que el candidato presidencial, ingeniero Salvador Nasralla, ha presentado la impugnación de 8,770 actas, por lo que consideró indispensable que el Consejo Nacional Electoral (CNE) conozca y discuta estas impugnaciones en una sesión de pleno, tal como lo establece la ley.

En ese sentido, Lara sostuvo que es obligación del CNE agotar todo el procedimiento legal y dar trámite a las impugnaciones presentadas a través del representante legal del PLH, señalando que el pueblo hondureño acudió de manera cívica a las urnas y merece que se respete su voluntad.

El diputado liberal aseguró que, según los datos, alrededor del 80 % de la participación electoral se concentró entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, mientras que Libre apenas alcanzaría cerca del 20 %, lo que —a su criterio— refleja un claro mensaje de rechazo ciudadano.

“Eso significa que el pueblo no los quiere un día más. Por eso es fundamental que el CNE lleve a cabo el escrutinio especial, que se agoten todos los procedimientos y que finalmente se diga quién es el presidente electo”, concluyó Lara.LB