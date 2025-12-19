Marlon Lara reitera ilegalidad de la Comisión Permanente y respalda la autoconvocatoria de diputados

Tegucigalpa- El diputado del Partido Liberal de Honduras (PLH), Marlon Lara, afirmó que la Comisión Permanente del Congreso Nacional es totalmente ilegal y carece de razón de ser, debido a que 74 diputados se autoconvocaron y ampliaron el período de sesiones ordinarias del 1 de noviembre al 20 de enero.

Según el parlamentario liberal, al mantenerse vigente el período de sesiones ordinarias, no corresponde la instalación de una Comisión Permanente, por lo que los diputados autoconvocados desconocen la legalidad de dicho órgano.

“La comisión permanente es totalmente ilegal y no tiene razón de ser, ya que los 74 diputados autoconvocados ampliamos el período de sesiones ordinarias del primero de noviembre al 20 de enero”, expresó Lara.

El congresista explicó que los diputados autoconvocados se reunirán este día para conocer el informe sobre el proceso electoral en Honduras emitido por la Organización de Estados Americanos (OEA) y, a partir de ese análisis, tomar resoluciones relacionadas con el proceso electoral y la transición que debe darse entre el Congreso Nacional saliente y el entrante.

Asimismo, Lara señaló que el Legislativo deberá adoptar todas las medidas necesarias para dar por válida la declaratoria que emita el Consejo Nacional Electoral (CNE), subrayando que el único órgano con potestad legal para emitir una declaratoria oficial es el CNE.

“Según la ley, el CNE tiene hasta el 30 de diciembre para dar la declaratoria oficial del proceso electoral”, recordó.

El diputado liberal destacó además que ya inició el escrutinio especial, el cual comenzó el día de ayer, y que este proceso permitirá revisar más de 2,700 actas con inconsistencias, y posteriormente se espera el tramite a las impugnaciones presentadas por los distintos partidos políticos.LB