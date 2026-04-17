Marlon Lara pide que sustitutos de Ochoa y Morazán sean personas de la sociedad civil

Tegucigalpa – El diputado liberal Marlon Lara exhortó este viernes a que los sustitutos de Marlon Ochoa y Mario Morazán en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) sean personas de la sociedad civil.

En las últimas horas, el Congreso Nacional destituyó a través del juicio político a Marlon Ochoa como consejero del CNE, y los magistrados del TJE: Mario Morazán, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez.

“Lo correcto sería que se nombre gente de la sociedad civil para ir despolitizando los órganos electorales”, dijo el congresista al noticiero TN5 matutino.

Comentó que hay ambiente para reformar la Ley Electoral, se debe aprovechar este momento para que los partidos políticos saquen las manos del CNE y TJE, y se nombre funcionarios con una hoja de vida limpia.

“El gran problema que se da en los procesos electorales es que los partidos políticos tienen metida sus manos, no solo en los órganos electorales, sino que también en las urnas”, mencionó.

Sobre la sesión legislativa del juicio político, resaltó que el ahora exmagistrado Mario Morazán tuvo la valentía de presentarse en todas las instancias.

Asimismo, lamentó la intervención de algunos diputados que se enfocaron en temas personales, en lugar de dedicarse a los acontecimientos de las elecciones generales 2025. AG