Marlon Lara pide convocatoria a sesiones para ampliar periodo de sesiones y aprobar presupuesto del TJE y UFTF

Tegucigalpa – El diputado liberal Marlon Lara señaló este martes que se debe ampliar el período de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional así como aprobarse el presupuesto para el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

“Es importante que se convoque a sesión no solo para ampliar el período de sesiones, sino para aprobar el presupuesto del Tribunal de Justicia Electoral y Unidad de Política Limpia”, dijo Lara.

Advirtió que de no ampliarse el período de sesiones ordinarias, puede volver a aparecer la figura de la comisión permanente del Congreso Nacional.

Lara expresó que nueve personas, los integrantes de la comisión permanente, pueden decidir el rol del pleno del Congreso Nacional y pueden ser la voz de 128 diputados.

Consideró que no es necesaria la figura de la comisión permanente cuando 128 diputados pueden tomar decisiones por el bien del país.

El diputado liberal expresó su preocupación por la falta de convocatoria para sesiones legislativas y cómo se acorta el tiempo para el vencimiento de las sesiones ordinarias. AG