Marlon Lara considera que procedimiento de renuncia de Rebeca Obando de la presidencia de la CSJ es nulo

Tegucigalpa – El diputado liberal Marlon Lara señaló este lunes que el procedimiento de la renuncia de la magistrada Rebeca Ráquel Obando como presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe ser nula.

Explicó que la magistrada presidenta Rebeca Obando debió presentar primero su renuncia al pleno de magistrados de la CSJ y luego remitirla al Congreso Nacional para que los diputados votaran para ratificar esta determinación.

“El proceso que se llevó a cabo para aceptar la renuncia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia es nulo porque tenía que entrar en conocimiento del pleno de magistrados y ser discutido en el Congreso Nacional”, declaró al noticiero Hoy Mismo.

Comentó que la forma de como está redactada la ley así se debe deshacer una decisión.

No obstante, consideró que en la sesión donde se presentó la renuncia de Rebeca Ráquel como presidenta de la CSJ, sucedió “otro delito más grave”, que fue la moción del jefe de la bancada liberal, Jorge Cálix, de nominar a un sustituto.

Calificó esta moción como una intromisión del Poder Legislativo en el Judicial, y que los magistrados de la CSJ debieron rechazar esta moción.

Lara enfatizó que el Congreso Nacional ya no debería prestarse a este tipo de maniobras y acuerdos.

Denunció que hay una facción del Partido Liberal que perdió en las elecciones primarias y se tomó la atribución de llevar negociaciones a nombre de la institución sin hacer consultas previas.

El congresista lamentó que estas situaciones delatan que no se respeta la voluntad del pueblo y un pacto entre facción del PL con el oficialismo.

Sostuvo que la CSJ debe realizar una sesión del pleno de magistrados y acordar quién será la persona que presida el Poder Judicial. AG