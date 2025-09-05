Marlon Lara considera descabellado iniciativa de quitar personería jurídica al PL y PN

Tegucigalpa – El diputado liberal Marlon Lara consideró como descabellado la iniciativa de querer quitar la personería jurídica al Partido Liberal y Partido Nacional.

“Querer acusar a unas instituciones que tienen más de 130 años de vida institucional se ve una decisión descabellada que no va a tener el respaldo de nadie”, dijo Lara.

Expresó que quienes cometen el delito de terrorismo son las personas y no las instituciones.

Más temprano, el congresista del Partido Libertad y Refundación (Libre), Mario Portillo, mencionó que un grupo de diputados oficialistas quieren declarar terroristas y quitarle la personería jurídica a estas dos instituciones políticas.

Esto tras la intención de la bancada del Partido Nacional de declarar terroristas a la organización “Cartel de los Soles” por delitos relacionados al narcotráfico.

Lara indicó que el narcotráfico permeó todo el Estado, los partidos políticos y se debe tratar con políticas públicas.

“Nadie puede librarse de una situación tan grave como el narcotráfico permeó la institucionalidad del país”, puntualizó. AG