Mariscos aumentan 10 lempiras previo a Semana Santa

Tegucigalpa – La comerciante Verónica Méndez, quien ofrece sus productos en la Feria del Marisco en el Mercado La Isla de la capital hondureña, confirmó hoy que todos los mariscos aumentaron 10 lempiras previo a la Semana Santa.

En ese orden, la libra de pescado seco va desde los 180 hasta los 300 lempiras, según su calidad, dijo.

La libra de pescado fresco tilapia se cotiza a 65 lempiras, mientras que el robalo, corvina y el pardo se cotiza a 90 lempiras la libra.

La libra de caracol se valora en 150 lempiras, agregó al tiempo que señaló que la langosta se cotiza a 450 lempiras.

Entre tanto la libra de camarón según su tamaño va desde los 80 hasta los 135 lempiras.

De acuerdo a la comerciante producto de los aumentos las ventas han bajado en las últimas semanas.

Lo anterior se traduce en una mala noticia para el bolsillo de la población hondureña.

Cabe señalar que adicionalmente la población debe enfrentar un aumento a los combustibles y a la tarifa de energía eléctrica.

Otros productos de la canasta básica como la libra de queso seco muestran un aumento de 20 lempiras en las últimas semanas. (RO)