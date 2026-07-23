Mario Segura defiende entrega de ‘fondos sociales’ a diputados: “Hay más control”, dice

Tegucigalpa – El diputado del Partido Liberal, Mario Segura, defendió la asignación mensual de 100 mil lempiras destinada a atender necesidades urgentes de sus comunidades por parte del Congreso Nacional.

De acuerdo con Segura, el mecanismo se entrega de forma similar a años anteriores, pero ahora cuenta con mayores controles y procesos de liquidación

Según indicó, cada ayuda debe respaldarse con la identidad del beneficiario, número de teléfono, fotografías y un informe detallado de la ejecución de los fondos.

De acuerdo con el legislador, este proceso de rendición de cuentas ha sido fortalecido con un reglamento en cuya elaboración ha participado el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

El diputado liberal defendió la continuidad de esta asignación al considerar que desde el Legislativo atienden constantemente solicitudes de emergencia por parte de la población, como la compra medicamentos, que no pueden esperar trámites administrativos. AD