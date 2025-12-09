Mario Segura considera como bofetada a los hondureños solicitar anulación de elecciones generales

Tegucigalpa – El jefe de la bancada liberal, Mario Segura, rechazó la petición del Partido Libertad y Refundación (Libre) de anular las elecciones generales y que sería una bofetada para los hondureños.

“Totalmente en desacuerdo, lo que ha ocurrido en los diferentes procesos electorales puede ser reversibles, pero no podemos darle esa bofetada al pueblo que se anulen las elecciones, y sería un acto antidemocrático”, declaró el congresista.

Consultado por los resultados preliminares, Segura sale virtualmente reelecto como diputado en el departamento de El Paraíso.

Comentó que ha habido un lento ingreso de las actas al centro logístico del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Segura admitió que no ha tenido buena suerte en la ciudad de Danlí, pero si en los municipios del sur de El Paraíso, especialmente en San Antonio de Flores donde afirma que obtuvo 1 mil 800 votos a su favor.

Destacó que el Partido Liberal, Partido Nacional, y Libertad y Refundación (Libre) obtendrían dos votos cada uno en El Paraíso.

Lo que estamos sacando es producto del esfuerzo y dedicación que hemos tenido a El Paraíso, puntualizó.

“Ya hay un desgaste por parte de uno, no es fácil ser diputado en la llanura, no se puede llenar las expectativas del elector porque no se tiene los recursos para ayudarle en lo que se requiere”, expresó.

Descartó que haya recurrido para compra de votos u obstaculizar a otro candidato para ser favorecido en la planilla de electos.

Reiteró la denuncia que en El Paraíso hubo compra de votos del Partido Nacional y Libre al otorgar grandes cantidades de dinero mediante una organización cafetalera.

El diputado reveló que las credenciales de los liberales en El Paraíso se las otorgaron a los alcaldes, pero que se perdieron en municipios intervenidos. AG