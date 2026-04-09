Mario Segura confirma que recibió L.100 mil de Casa Presidencial, pero “no son tan baratos” para venderse por esa cantidad

Tegucigalpa – Mario Segura, diputado del Partido Liberal, confirmó que sí recibió 100 mil lempiras por parte de Casa Presidencial. El parlamentario forma parte de un grupo selecto de parlamentarios liberales que recibieron 100 mil lempiras a sus cuentas desde las cuentas privadas de Casa Presidencial de Honduras.

– Dijo que dará el dinero a una iglesia de El Paraíso.

Si bien confirmó que recibió 100 lempiras, Segura señaló que “no se venden por 100 mil pesos”.

“El jefe de bancada (Jorge Cálix) nos explicó que él hizo la solicitud y que hicieron transferencias a las cuentas. Yo, cuando me preguntaron en la mañana, no sabía por qué no había ido a ver la cuenta; después me fui a verla, como a las 2:00 de la tarde y, en efecto, sí, depositaron 100 mil lempiras que hay que liquidarlos”, explicó.

Inicialmente Segura había desvirtuado estar incluido entre el pequeño grupo de parlamentarios que recibieron 100 mil lempiras a sus cuentas personales desde la Casa Presidencial.

No obstante, después de revisar su cuenta confirmó que sí recibió dicha cantidad de dinero.

Justificó que los diputados del interior sus casas parecen “entierro de pobres” con mucha gente que les solicita ayudas económicas.

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo hondureño de Transparencia Internacional, condenó en las últimas horas los mecanismos opacos de transferencia de recursos a diputados del Congreso Nacional.

Condenamos la emisión de cheques y transferencias directas a diputados del Congreso Nacional bajo mecanismos que carecen de transparencia. El uso de recursos públicos para beneficios particulares o discrecionales es inaceptable, especialmente cuando el Presidente de la República ha garantizado recientemente al país el uso responsable y eficiente de los recursos públicos, señaló ASJ en un comunicado. (RO)