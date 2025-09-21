Mario Rivera sostiene conversación con sampedranos que piden mano dura y soluciones reales

San Pedro Sula – El candidato presidencial de la Democracia Cristiana (DC), Mario Rivera Callejas, sostuvo este fin de semana una conversación con ciudadanos de la ciudad de San Pedro Sula para escuchar de primera mano sus preocupaciones y demandas.

“La situación del país está pésima: el desempleo, la educación y la salud. No se puede obtener un trabajo si no hay cuello”, expresó una ciudadana, reflejando la frustración de miles de hondureños que sienten que las oportunidades son cada vez más escasas.

Ante estos testimonios, Rivera Callejas fue contundente al afirmar que la única manera de sacar adelante a Honduras es con mano dura contra la corrupción y con un plan claro de nación.

“Debemos combatir la corrupción, generar empleo, invertir en obra pública, fortalecer los valores en las escuelas y asignar más presupuesto para salud y educación. Solo así vamos a recuperar la confianza del pueblo y construir un país justo”, subrayó el presidenciable.

El candidato de la Democracia Cristiana reiteró que su proyecto político se distingue por la integridad de sus representantes y el compromiso de devolver la esperanza a los hondureños.

“Con manos limpias y fe en el futuro, demostraremos que Honduras puede levantarse”, concluyó Rivera. AG