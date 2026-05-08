Mario Noé Villafranca cuestiona manejo sanitario y advierte abandono de la atención primaria

Tegucigalpa- El cirujano oncólogo y exministro de Salud, Mario Noé Villafranca, cuestionó el manejo actual del sistema sanitario hondureño y advirtió que la atención primaria en salud, considerada la base de las políticas públicas en esta materia, está siendo relegada en medio de la crisis hospitalaria y la mora quirúrgica.

Villafranca señaló que ha consultado con especialistas de varios países sobre la decisión de que la titular del Poder Ejecutivo mantenga también el control de la Secretaría de Salud, como ministro de esa cartera, asegurando que la respuesta ha sido contundente.

“Pregunté en qué países del mundo el presidente es el ministro de Salud y todos me contestaron que en ninguno”, expresó, al considerar que la medida pudo responder a presiones políticas y a un intento de proyectar transparencia en el manejo de la institución.

El exfuncionario también criticó que el decreto de emergencia sanitaria esté enfocado principalmente en reducir la mora quirúrgica, dejando de lado aspectos fundamentales como la educación sanitaria, la prevención de enfermedades y la promoción de la salud.

“Pareciera que la atención primaria en salud, que es la base para las políticas de Estado en el tema sanitario, se hace a un lado, y eso es parte vital”, afirmó.

Asimismo, cuestionó la falta de transparencia sobre los recursos destinados a procedimientos quirúrgicos realizados con apoyo de instancias privadas, indicando que no existe información clara en los portales oficiales sobre el costo real de cada cirugía.

Villafranca sostuvo además que las cifras oficiales sobre la mora quirúrgica podrían estar subestimadas y advirtió que el presupuesto en salud en Honduras continúa siendo insuficiente frente a las necesidades del sistema.

“El gasto en salud anda acercándose al 8.5 o 9 % del Producto Interno Bruto, pero el presupuesto aprobado este año apenas ronda el 4.5 %, es decir, la mitad de lo que se necesita”, lamentó.

Finalmente, alertó que, de mantenerse las limitaciones presupuestarias, serán los propios hondureños quienes terminarán asumiendo el costo de muchos procedimientos médicos.LB