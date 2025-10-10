Mario Morazán interpone denuncia en el MP en contra de sus compañeros magistrados del TJE

Tegucigalpa – El magistrado Mario Morazán interpuso este viernes una denuncia en el Ministerio Público en contra de sus compañeros en el pleno del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona.

La denuncia es por la supuesta comisión de los delitos de prevaricato, usurpación de funciones y tráfico de influencias.

Explicó que la denuncia por tráfico de influencia fue porque hubo una colusión entre empleados con los magistrados del TJE para conocer los expedientes de forma apresurada.

Morazán indicó que hubo una agilidad para que se conocieran los expedientes del diputado Jorge Cálix y Cristian Adalid Villalobo a la mayor brevedad posible en la sesión jurisdiccional del jueves.

“Recibí la convocatoria para tratar estas solicitudes de medidas cautelares antes que las solicitudes de medidas cautelares entraran al Tribunal de Justicia Electoral”, dijo a periodistas.

Denunció que los magistrados Flores Urrutia y Barahona resolvieron estos expedientes sin tener a la vista ningún expediente de los casos y sin tener el quórum necesario.

El magistrado afirmó que él no iba a participar en la agenda y aprobación de estos expedientes, y que se pudo haber integrado a un suplente a la sesión.

Consideró que las resoluciones sin tener quórum es un problema innecesario señalando que se tuvo que conocer los expedientes cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) remitiera los antecedentes y soportes del caso.

Morazán argumentó que presentó una denuncia en la Fiscalía de Delitos Electorales como parte de su obligación en la ley.

Pidió al Ministerio Público que investigue lo que sucedió en la sesión del pleno de magistrado del TJE del 9 de octubre. AG