Mario Morazán denuncia colusión en magistrados del TJE para aprobar dos expedientes sin haber quórum

Tegucigalpa – El magistrado Mario Morazán denunció este jueves que el resto del pleno del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) se coludió para conocer dos expedientes sin que hubiera quórum.

Manifestó a periodistas que el día anterior (miércoles), ingresó al órgano electoral solicitudes de medidas cautelares pidiendo la suspensión de actos con relación a dos recursos de apelación.

Morazán contó que hubo convocatoria para este jueves para las 11:30 de la mañana, pero que se adelantó la misma para que él no pudiera conocer los escritos.

“Hubo una colusión previa entre personal o funcionarios del Tribunal de Justicia Electoral” que ya sabían que se iba a presentar estas dos solicitudes de la suspensión del acto antes que se presentaran”, declaró el magistrado.

Reveló que los expedientes están relacionados con las candidaturas del diputado Jorge Cálix y Cristian Adalid Villalobo Fernán.

Sin embargo, denunció que los magistrados Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona decidieron adelantar y realizar una sesión jurisdiccional sin que hubiera quórum.

“No quisieron incorporar a nadie y emitieron resoluciones del acto reclamado en estos dos casos”, increpó Morazán.

El magistrado confirmó que él se salió de la sesión del pleno antes de que se aprobara la agenda y que la resolución de Miriam Barahona y Mario Flores Urrutia no tiene validez jurídica.

Subrayó que se debe esperar a recibir los expedientes y luego se emite el auto de admisibilidad si corresponde o no la suspensión del acto reclamado. AG