Mario Morazán denuncia ante MP a secretario del CN por traición a la patria y delitos contra la fe pública

Tegucigalpa – El exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, denunció hoy ante el Ministerio Público (MP) al secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma por los delitos de traición a la patria y delitos contra la fe pública.

– Morazán llegó minutos antes que lo hicieron los directivos del CN que entregaron al MP los expedientes de juicios políticos.

Según el exmagistrado del TJE no fue destituido legalmente, ya que la bancada oficialista no contaba con los 86 votos requeridos para ordenar la destitución.

Dijo que cuando compareció ante el Congreso Nacional el secretario de dicho poder del Estado argumentó que tenía una lista con los 86 votos y se procedió a sus destitución, lo que consideró ilegal, razón por la que hoy denunció a Ledezma.

Además denunció que tiene su teléfono intervenido por parte del oficialismo.

«Se está usurpando la voluntad de un poder constituido. Ellos escucharon conversaciones mías de que yo vendría hoy a las tres de la tarde y como un acto de intimidación se anunció que ellos iban a presentar ante el Ministerio Público el expediente de juicio político creado en el Congreso Nacional», argumentó.

En ese orden, también comunicó que procederá a organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a presentar su caso.

Morazán fue destituido luego de enfrentar un juicio político y la denuncia que provocó dicho juicio fue entregada hoy parte de la Secretaría del Congreso nacional al MP.

«Que vengan a presentar lo que quieran, yo tengo la conciencia tranquila», zanjó Morazán.

El Pleno del Congreso Nacional destituyó el 16 de abril al consejero Marlon Ochoa, del Consejo Nacional Electoral (CNE), y Mario Morazán, magistrado del TJE, tras un juicio político que los acusa de atentar contra la democracia al intentar boicotear las elecciones generales de noviembre de 2025 y todo el proceso previo a las mismas.

La decisión, que contó con el respaldo de 88 votos, se tomó durante una sesión ordinaria en la fecha señalada, donde se ratificaron las imputaciones por obstruir el proceso electoral, violando principios constitucionales y poniendo en riesgo la voluntad popular.

Mario Morazán compareció ante el Pleno y defendió su actuación. En su intervención, atacó a los impulsores del juicio político, calificándolos de perseguidores políticos, aunque no logró revertir el fallo. (RO)