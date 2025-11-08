Mario Morazán adelanta que MP presentará requerimiento contra sus dos compañeros magistrados del TSJ

Tegucigalpa – El magistrado Mario Morazán, sin encubrir su interés, insinuó este viernes que el Ministerio Público presentará el requerimiento fiscal el lunes en contra de sus compañeros del pleno del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona.

Morazán brindó declaraciones al noticiero Hoy Mismo para referirse al fallo de la sala Ad-Hoc de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inadmisible la solicitud de antejuicio del Ministerio Público a los dos magistrados del TJE.

(LEER): Inadmisible solicitud de antejuicio que pidió el MP contra magistrados del TJE

En ese sentido, opinó que le parece correcto la resolución de la CSJ porque deja un antecedente que los antejuicios no proceden en contra de los magistrados del TJE.

Dijo que los antejuicios solo deben proceder para los jueces de carrera, de paz, de letras, tribunales de sentencia y corte de apelaciones.

No obstante, enfatizó que el procedimiento correcto para proceder contra un magistrado del TJE es que el Ministerio Público presente de manera directa el requerimiento fiscal y no recurra al trámite del antejuicio.

“El Ministerio Público a partir del lunes, una vez que se haya notificado, podrá presentar el requerimiento fiscal que es lo que estaba buscando a través del antejuicio”, exteriorizó Morazán.

Explicó que el ente acusador del Estado podrá proceder la acción penal contra sus compañeros sin necesidad del antejuicio, y que la única prerrogativa es ser sometido ante un juez natural designado por el orden de rotación.

Morazán reiteró que el MP tuvo que haber presentado de manera directa el requerimiento fiscal y no acudir al antejuicio.

“Ahora que ya está establecido por la Corte Suprema de Justicia que no se requiere antejuicio, el Ministerio Público ya no tiene ese impedimento procesal”, remarcó.

El magistrado indicó que el Ministerio Público considera inevitable la presentación de un requerimiento fiscal en contra de Flores Urrutia y Barahona porque ha determinado que existe responsabilidad penal por el delito de prevaricato judicial. PD