Mario Mendoza reporta 100 % de abastecimiento de medicamentos

Tegucigalpa – El director del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, Mario Aguilar indicó este miércoles que están al 100 % de abastecimiento de medicamentos.

“Contamos con un 100 % el abastecimiento de medicamentos, tenemos medicamentos tanto para el área de emergencias, de sala y de consulta externa”, indicó el galeno.

Aguilar no detalló cuánto tiempo estima que se mantendrá esta situación, pero señaló que confía que se mantenga por un periodo prolongado.

De acuerdo con Aguilar, la depresión y la ansiedad siguen siendo los diagnósticos más frecuentes en la población que acude a este centro asistencial.

Según Aguilar, en el área de consulta externa se registran unas 60,000 atenciones al año, de las cuales el 50% corresponden a trastornos depresivos y un 10% a trastornos de ansiedad.

Sin embargo, el médico aclaró que muchas veces ambos padecimientos se presentan de manera conjunta, por lo que en promedio seis de cada diez pacientes sufren depresión, ansiedad o una combinación de ambos. VC