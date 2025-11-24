Mario Flores Urrutia solicita ser incluido en la sesión extraordinaria convocada por la OEA

Tegucigalpa – El magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia, solicitó formalmente al Consejo Permanente de la OEA ser incluido en la reunión extraordinaria convocada para el martes, al advertir que la propuesta del Gobierno hondureño excluye a las máximas autoridades colegiadas del sistema electoral.

Señaló que sólo se pidió la participación de un consejero del CNE y un magistrado del TJE que no representan al Pleno, lo que, según dijo, viola el principio de igualdad de participación y afecta la pluralidad institucional requerida en un espacio interamericano.

Flores Urrutia expuso además que el TJE ha enfrentado un patrón de obstrucción, hostigamiento y persecución institucional durante el proceso electoral general, incluyendo la paralización deliberada del Pleno, ingreso irregular de agentes del Ministerio Público, denuncias infundadas y acciones penales orientadas a presionar a la jurisdicción electoral.

Estas prácticas, afirmó, configuran una alteración del orden constitucional y ponen en riesgo la integridad y credibilidad del proceso electoral.

Por ello, pidió al Consejo Permanente tomar conocimiento formal de los hechos, garantizar la participación equilibrada de todas las autoridades electorales legítimas, activar mecanismos de observación y verificación, y emitir recomendaciones al Estado hondureño conforme a la Carta Democrática Interamericana. IR