Mario “Chano” Rivera se une a Salvador Nasralla en cierre de campaña en SPS

San Pedro Sula – El candidato presidencial por la Democracia Cristiana, Mario “Chano” Rivera, se unió esta noche al candidato presidencial por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, aprovechando el cierre de campaña del aspirante liberal.Rivera dijo que Honduras tiene un buen candidato y hay que brindar todo el apoyo. Rivera cuenta con el respaldo del directorio de su partido Democracia Cristiana en la que del directorio de 11 miembros, ocho aprobaron la unión .

“Quiero agradecer a todos los militantes de la Democracia Cristiana que me brindaron su apoyo y que hoy también se lo brindarán a Nasralla”, manifestó.

Sostuvo que declina a su aspiración para poder apoyar a Salvador Nasralla.

Afirmó que no quiere ningún cargo, solo quiere que Honduras tenga un cambio.

Por su parte, Nasralla agradeció el apoyo que le brindara en esta recta final Chano Rivera.

“El pueblo ya decidió, Honduras votará por el Partido Liberal y su servidor será el presidente”, apuntó. IR