Mario “Chano” Rivera pide no votar en línea por diputados de la DC en FM

Tegucigalpa- Durante un mensaje dirigido a la militancia democristiana de la capital y del departamento de Francisco Morazán, el candidato presidencial Mario «Chano» Rivera, hizo un llamado enérgico a la base del partido para no votar en línea en las próximas elecciones internas del 30 de noviembre.
El líder democristiano explicó que su exhortación se fundamenta en una situación que, según afirmó, amenaza la integridad de la planilla departamental.
“Compañeros democristianos de la capital y de Francisco Morazán, siempre les he hablado con la verdad, y hoy también lo voy a hacer. Les pido que no voten en línea por una sencilla y poderosa razón: se han infiltrado en la planilla de Francisco Morazán individuos corruptos, incluso financiados por el Partido Libre”, declaró.
El presidenciable advirtió que esta infiltración distorsiona los valores tradicionales del partido y representa un riesgo para su credibilidad. Por ello, recomendó a la militancia individualizar su voto, eligiendo únicamente a quienes conocen, respetan y saben que han mantenido una trayectoria limpia dentro del instituto político.
“Democristiano, este 30 de noviembre no votes en línea. Vota individual. Vota limpio, como siempre lo has hecho. Vamos al cambio”, concluyó el candidato, subrayando que la transparencia y la renovación interna son claves para fortalecer a la Democracia Cristiana de cara al futuro. IR