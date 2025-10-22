Mario Canahuatti hace vehemente llamado a los nacionalistas a votar masivamente en comicios generales

Tegucigalpa – Uno de los lideres y expresidenciable del Partido Nacional, Mario Canahuati, hizo este martes un llamado a los miembros de esta institución política que voten masivamente en las elecciones generales.

El empresario difundió un video para reafirmar su lealtad al Partido Nacional y aseguró que es su casa política y que trabajará por el triunfo de la institución.

Indicó que el Partido Nacional pertenece a la historia, luchas y esfuerzo de miles que han trabajado durante años sin esperar a nada cambio.

“Hoy más que nunca, es momento de demostrar que nuestro partido nos pertenece a todos, y que es más grande que cualquiera de nosotros”, manifestó.

Canahuati clamó a los nacionalistas que salgan a votar masivamente el 30 de noviembre por Honduras, por las familias y las personas que sueñan con un futuro mejor.

Concluyó que el futuro está en las manos de los hondureños y el momento de construir el país es ahora. PD