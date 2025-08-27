Marina Mercante suspende búsqueda del barco «Lucky Lady» 

Tegucigalpa– A más de un mes, la Marina Mercante determinó suspender la búsqueda de la embarcación Lucky Lady desaparecida con 18 tripulantes a bordo en el Caribe de Honduras.

El director de Marina Mercante, Edgar Soriano sostuvo que la única evidencia que tienen de la embarcación es un aro y que las investigaciones continuarán, pero desde la Fuerza Naval de Honduras.

En ese sentido, se agotó el tiempo que estipula la ley para realizar la búsqueda, por lo que hay un velo de misterio en su desaparición, indicó.

La búsqueda se realizó por aire y agua, y nadie dio información certificada para dar con el paradero de la embarcación, manifestó.

Se hizo un barrido de búsqueda, pero serán otras instancias las que harán la investigación, apuntó.

La embarcación Lucky Lady desapareció la madrugada del 20 de julio, con los 18 tripulantes a bordo. IR