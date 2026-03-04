Marina Mercante señala que buque atacado en estrecho de Ormuz no tiene autoridad para portar bandera de Honduras

Tegucigalpa – La Dirección Nacional de Marina Mercante esclareció este martes que uno de los buques atacados en el estrecho de Ormuz por el conflicto en el Medio Oriente no está autorizada para poseer bandera de Honduras.

En las últimas horas, circuló que una embarcación con bandera hondureña había sufrido ataques en el estrecho de Ormuz en el Medio Oriente.

En ese sentido, Marina Mercante aclaró que esta embarcación de nombre “Athe Nova” tuvo la autorización provisional para tener la bandera de Honduras por seis meses en 2024, el período venció el 18 de octubre de ese mismo año.

Señaló que la embarcación fue dada de baja de los registros internos de la autoridad marítima de Honduras, por lo tanto, no está autorizado para enarbolar la bandera.

Sostuvo que cualquier herido, incidencia o actividad relacionada con el barco no guarda vinculación jurídica ni administrativa con Honduras.

El conflicto entre Israel y Estados Unidos contra Irán ha provocado un riesgo en el cruce del estrecho de Ormuz que se encuentra ceca del segundo.

(LEER): Rusia usa bandera hondureña en buques para cometer sabotaje y periodista rusa hasta tiene pasaporte de Honduras, denuncia embajador Fournier

El embajador de la Unión Europea en Honduras, Gonzalo Fournier, confirmó que se ha detectado que embarcaciones rusas utilizan la bandera de la nación centroamericana para pasar como desapercibidos. AG