Maribel Espinoza pide conservar los colores de los símbolos patrios conforme prescribe la Ley

Tegucigalpa – La exdiputada liberal, Maribel Espinoza abogó este miércoles porque las nuevas autoridades conserven los colores y el diseño de los símbolos patrios conforme prescribe la Ley.

“Espero que este gobierno no cometa los mismos errores que cometió en el pasado el gobierno de Libre (Libertad y Refundación) en contra de los símbolos nacionales”, expresó la exlegisladora mediante un mensaje en sus redes sociales.

La profesional del derecho hizo referencia al uso de colores que realizó la administración de Xiomara Castro en comparación con el azul tradicional usado en el país.

Cabe señalar que la normativa constitucional establece la composición general de la bandera nacional y no fija una tonalidad específica del color azul, por lo que el uso de distintas variantes cromáticas ha ocurrido en distintos períodos de la historia institucional del país.

Para Espinoza, no porque haya cambio de gobierno, significa que se debe cambiar el diseño o los colores de los símbolos patrios de Honduras.

Aconsejó que mejor cambiar con acciones concretas en favor del fortalecimiento de la democracia, el estado de Derecho, la lucha contra la corrupción y el logro del bienestar económico y social.

Espinoza recordó que los gobiernos son temporales, pero los símbolos nacionales son perpetuos. “En las oficinas públicas sólo deben encontrarse los símbolos patrios, para recordarnos quiénes somos y hacia dónde debemos ir”, invitó. VC