Maribel Espinoza pide a la FFAA que no impida autoconvocatoria a sesión legislativa

Tegucigalpa – La diputada Maribel Espinoza solicitó este lunes a las Fuerzas Armadas que garantice que no intervendrá en la autoconvocatoria a sesión legislativa para este martes 28 de octubre.

A través de su cuenta de red social “X”, posteó la carta de solicitud que envió al jefe castrense, Roosevelt Hernández, firmada por las diputadas Suyapa Figueroa e Iroshka Elvir.

Espinoza argumentó el artículo 193 de la Constitución de la República para que garantice que los diputados podrán realizar una autoconvocatoria sin la intervención de una autoridad del Estado o particular para la celebración de la sesión.

El artículo 193 Constitucional establece que ninguna autoridad del Estado podrá impedir la instalación del Congreso Nacional, sesiones legislativas o decretar su disolución.

La congresista clamó a la institución castrense que garantice el resguardo de todos los diputados y que ninguna autoridad impida la instalación del Congreso Nacional para la convocatoria de una sesión extraordinaria. AG