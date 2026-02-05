Maribel Espinoza llama a fortalecer una oposición constructiva en aniversario del Partido Liberal

Tegucigalpa- En el marco de un nuevo aniversario del Partido Liberal de Honduras, la exdiputada Maribel Espinoza emitió un pronunciamiento en el que destacó el papel histórico de esa institución política y llamó a ejercer una oposición firme, coherente y basada en principios.

Espinoza recordó que el Partido Liberal no nació para acomodarse al poder, sino para defender la libertad, la dignidad humana, el Estado de derecho y la justicia social como pilares fundamentales de la vida republicana del país.

“El Partido Liberal es parte viva de la historia nacional. Ha sido forjador de instituciones, garante de libertades públicas y protagonista de las grandes transformaciones democráticas”, expresó, al tiempo que señaló que esa herencia no debe verse como un simple recuerdo, sino como un mandato ético que obliga a actuar con responsabilidad frente a los desafíos actuales.

La exparlamentaria subrayó que Honduras enfrenta un contexto complejo, por lo que el liberalismo no puede diluirse ni renunciar a su rol histórico. En ese sentido, sostuvo que la obligación del partido es ejercer una oposición constructiva.

“Oponerse no es destruir; es vigilar, señalar errores, proponer soluciones y defender al pueblo cuando el poder se aparta de la ley o de la razón”, afirmó.

Espinoza enfatizó que ser oposición constructiva implica decir la verdad, incluso cuando resulte incómoda, anteponer el interés nacional al cálculo político y rechazar todo aquello que vulnere la Constitución, las libertades y la institucionalidad democrática.

Asimismo, recalcó que esa labor solo es legítima si se mantiene la identidad liberal, basada en la libertad individual, la igualdad ante la ley, la justicia social, la educación como motor del progreso y el diálogo como método democrático.

Finalmente, hizo un llamado a la militancia a no conformarse con el silencio ni la complacencia, sino a defender con valentía los principios del liberalismo.

“Hoy más que nunca, Honduras necesita un Partido Liberal fuerte, coherente, constructivo y fiel a su identidad”, concluyó Espinoza, destacando el respeto a la historia y la responsabilidad frente al futuro.LB