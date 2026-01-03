Maribel Espinoza ironiza: le salió guaya al socialismo del Siglo XXI

Tegucigalpa – “Nicolás Maduro un dictador, un criminal menos haciendo daño en el mundo”, así reaccionó la diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, a la captura del presidente venezolano producida la madrugada de este sábado.

La expresidenciable también indicó, en un mensaje posteado en su cuenta de la red social X que “le salió guaya al socialismo del Siglo XXI” e inmediatamente abogó por que resurja la democracia en Venezuela.

(Leer) «Vamos a gobernar Venezuela hasta que haya una transición segura y legal»: Trump

Tras la noticia de la captura de Maduro, y de su esposa Cilia Flores, por parte de fuerzas militares de Estados Unidos tras un ataque ejecutado esta madrugada en Caracas, Espinoza destacó la labor de la líder opositora María Corina Machado contra el chavismo.

“María Corina Machado es un ejemplo de la auténtica guerrera por la libertad de los pueblos y debe ser inspiración para miles en el mundo”, dijo. VC