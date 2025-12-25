Maribel Espinoza fija postura tras declaratoria del CNE y reitera rechazo de alianzas con Libre

Tegucigalpa- Tras la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) que dio como ganador de las elecciones generales a Nasry “Tito” Asfura, la diputada del Partido Liberal de Honduras (PLH), Maribel Espinoza, se pronunció con un mensaje firme en el que defendió su postura política y rechazó cualquier tipo de alianza con el partido Libertad y Refundación (Libre).

“Hoy hablo con la frente en alto y el corazón firme en defensa de la nación ante el grave peligro que representó el socialismo del siglo XXI en Honduras, que Libre pretendía instalar”, expresó la parlamentaria, al asegurar que se negó a cualquier acuerdo con quienes, según dijo, buscaban perpetuarse en el poder y poner en riesgo la democracia del país.

Espinoza señaló que el proceso electoral deja una “amarga experiencia” que, a su juicio, debe resolverse con transparencia, amor a Honduras y respeto genuino a la voluntad popular. En ese sentido, insistió en la necesidad de una nueva ley electoral que elimine la participación de los partidos políticos en el CNE y corrija lo que calificó como “problemas serios” evidenciados durante el proceso. “No más esa perversa ley, porque el pueblo merece respeto”, enfatizó.

La diputada aseguró que el Partido Liberal ha cumplido con la ley y continuará exigiendo la verdad por las vías institucionales. Destacó que su partido presentó un candidato “de manos limpias, sin vínculos con el narcotráfico ni la corrupción”, lo que, según afirmó, permitió atraer una cantidad de votantes sin precedentes para el liberalismo.

Asimismo, dejó claro que no renunciará a sus principios ni a su compromiso con el país. “La democracia se fortalece cuando defendemos la justicia, la paz y la dignidad de cada ciudadano”, manifestó.

Finalmente, Espinoza agradeció a quienes la acompañaron en el proceso electoral y reafirmó que el Partido Liberal continuará adelante “unido, vigilante y firme”, con el objetivo de construir un futuro limpio, justo y en libertad para Honduras.LB