Maribel Espinoza exige enjuiciar a responsables de violaciones constitucionales y rechaza pactos de impunidad

Tegucigalpa- La exdiputada liberal Maribel Espinoza advirtió que el Partido Nacional y el Partido Liberal tienen la obligación histórica de exigir desde el Congreso Nacional y ante el fiscal general el enjuiciamiento de todos los funcionarios que hayan violentado la Constitución de la República.

Espinoza envió un mensaje directo tanto a la bancada del Partido Liberal como al pueblo hondureño, asegurando que mientras no existan sentencias ejemplares contra el abuso de poder y la corrupción, el país seguirá sumido en una profunda crisis institucional.

“Mientras no haya condenas reales contra quienes infraccionan la Constitución, Honduras va rumbo al colapso del Estado de derecho”, afirmó la exdiputada, quien subrayó que los partidos tradicionales no pueden seguir tolerando acuerdos de impunidad con el partido Libertad y Refundación (Libre).

En ese sentido, la exparlamentaria sostuvo que tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal están en el deber de promover juicios políticos contra funcionarios, incluidos diputados y magistrados, por actos contrarios a la ley.

Seguidamente, mencionó de forma directa a los cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia que permitieron la reelección ilegal del expresidente Juan Orlando Hernández, a quienes calificó como responsables de una grave ruptura del orden constitucional.

“Si esos hechos no se castigan, los politiqueros no van a escarmentar y van a seguir destruyendo la República”, recalcó.

Espinoza también advirtió que los acontecimientos políticos vividos en noviembre y marzo de 2025 son sumamente graves, ya que atentaron contra la alternancia en el ejercicio de la Presidencia de la República.

Finalmente, reiteró que, si no se actúa contra los responsables, se trataría de otra complicidad política y un nuevo acto de corrupción. “No voy a aceptar politiquerías. Si no hacen lo correcto, lo voy a denunciar”, concluyó.LB