Maribel Espinoza: Esperaba que la clase política reflexionara, pero no lo están haciendo

Tegucigalpa – La exdiputada hondureña Maribel Espinoza se pronunció este viernes sobre la situación política del país y afirmó que, aunque actualmente está concentrada en su vida privada, observa con preocupación el rumbo de los acontecimientos nacionales.

– La exparlamentaria advierte sobre riesgos a la Constitución y rechaza cualquier intento de reelección presidencial.

Espinoza manifestó que esperaba que la clase política reflexionara y aprendiera de las lecciones que, a su juicio, han debilitado la democracia hondureña desde 2009. Sin embargo, señaló que «ve tormentas en el horizonte» tras las declaraciones del expresidente Manuel Zelaya, quien afirmó que el exmandatario Juan Orlando Hernández podría postularse nuevamente a la Presidencia.

La excongresista sostuvo que la reelección presidencial está prohibida por la Constitución de la República y aseguró que cualquier intento de promoverla mediante «falsos argumentos» constituiría un delito. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a defender el orden constitucional.

En su mensaje en su cuenta de X, Espinoza expresó su rechazo a quienes, según dijo, promueven temas que considera contrarios a la Carta Magna y advirtió sobre las consecuencias de una eventual nueva violación constitucional.

Además, exigió un pronunciamiento de los tres poderes del Estado y del Ministerio Público para esclarecer su postura frente a este tema y determinar si actuarán en defensa del texto constitucional.

Finalmente, afirmó que cualquier modificación relacionada con la reelección presidencial solo podría ser decidida por el pueblo mediante una consulta popular y reiteró que, mientras ello no ocurra, cualquier intento de impulsar la reelección constituye, según su interpretación, un acto de traición a la patria. LB