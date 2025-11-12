Maribel Espinoza: El Congreso no puede quedarse de brazos cruzados ante los abusos de poder de Libre

Tegucigalpa-La diputada Maribel Espinoza se pronunció sobre la posibilidad de que las bancadas de oposición impulsen un antejuicio político contra el fiscal general de la República, Johel Zelaya, al considerar que existen serias dudas sobre la independencia del Ministerio Público y la actuación de su titular.

Espinoza explicó que, conforme al artículo 234 de la Constitución de la República, el Congreso Nacional puede interpelar a cualquier funcionario público para que rinda cuentas sobre hechos concretos, pero antes de cualquier enjuiciamiento debe evaluarse su conducta mediante el juicio político correspondiente.

“El Congreso Nacional puede interpelar a cualquier funcionario y pedir explicaciones sobre hechos específicos. En el caso del fiscal general, se le envió una comunicación advirtiéndole que no puede enjuiciar a ningún funcionario electo por el Congreso sin que antes haya sido examinada su conducta, ya sea por violar la Constitución o por negligencia”, explicó la parlamentaria liberal.

La legisladora señaló que existe un debate jurídico y político dentro del Congreso sobre si debe aplicarse o no el juicio político previo antes de que el fiscal actúe contra consejeros o miembros del Tribunal de Justicia Electoral. “Algunos creemos que el juicio político es un requisito indispensable, mientras que otros opinan que no. Este tema, finalmente, deberá ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia, que tiene la última palabra en la interpretación constitucional”, indicó.

Espinoza fue enfática al denunciar que el Ministerio Público ha dejado de ser independiente y se ha convertido en un “brazo armado del partido Libre”, al igual que —según dijo— las Fuerzas Armadas, que estarían actuando bajo intereses del Ejecutivo.

“Libre comete actos abusivos desde el Ejecutivo, a través de las Fuerzas Armadas, y también desde el Ministerio Público. Lo que hemos visto es un uso político de las instituciones. Por eso, el Congreso tiene el deber de defender la institucionalidad y la democracia frente a estos atropellos”, expresó.

Asimismo, confirmó que el Partido Liberal celebrará este día una reunión de bancada para definir su postura sobre la interpelación o posible antejuicio contra el fiscal Zelaya, mientras se espera que el Partido Nacional fije su posición en el transcurso de la semana.LB