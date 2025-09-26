Maribel Espinoza desmiente rumores sobre impugnación a candidatura de Jorge Cálix

Tegucigalpa– La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, salió al paso de lo que calificó como “rumores malintencionados y falsos” que circulan en su contra, y aclaró que no tiene ninguna intención de impugnar la candidatura del diputado Jorge Cálix, quien busca ser inscrito en sustitución de Samuel Armando de Jesús García Salgado en la planilla liberal por Olancho.

-El Consejo Nacional Electoral (CNE) es la única autoridad competente para resolver en derecho la inscripción de la candidatura de Cálix.

A través de su cuenta en la red social X, Espinoza expuso cinco puntos con los que dejó firme su postura. En primer lugar, recordó que ya había hecho pública su decisión personal y definitiva de no buscar la reelección como diputada tras perder en las elecciones internas, posición que, aseguró, está basada en un criterio jurídico y ético.

Asimismo, recalcó que no le corresponde opinar sobre las decisiones personales que adopten otros correligionarios dentro del Partido Liberal y que resulta un irrespeto hacia ella que se difunda el falso rumor de que pretende impugnar la solicitud de inscripción de Cálix.

Espinoza enfatizó que será el Consejo Nacional Electoral (CNE) la única autoridad competente para resolver en derecho la inscripción de la candidatura de su correligionario. “Uno de los graves problemas de Honduras es que algunas personas, con estos rumores o acciones perversas, generan aún más inseguridad jurídica de la que ya tenemos en nuestro querido país”, expresó.

La polémica surge luego de que, tras la renuncia del diputado liberal Samuel Armando de Jesús García Salgado a su candidatura por la reelección en Olancho, el Partido Liberal solicitara formalmente al CNE sustituirlo en la planilla por el diputado Jorge Cálix.LB