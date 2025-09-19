Maribel Espinoza descarta ser candidata a diputada porque no caerá en prácticas “politiqueras”

Tegucigalpa- La diputada Maribel Espinoza aclaró que no aceptará ser nominada como candidata a diputada por el Partido Liberal, pese a los rumores de que se le estaría cediendo una casilla en la papeleta del departamento de Francisco Morazán.

“Con humildad y con profundo amor por Honduras, quiero agradecerles a los innumerables ciudadanos que después de las elecciones primarias me han expresado su apoyo para que el candidato Salvador Nasralla me diera su beneplácito y que la autoridad de mi partido me nomine como candidata a diputada. Gracias hermanos hondureños por el regalo de su confianza, aunque les haya expresado que no aceptó tal postulación”, expresó Espinoza.

La congresista señaló que existen razones legales y éticas que le impiden aceptar tal nominación. Recordó que el artículo 115, numeral 10 de la Ley Electoral de Honduras prohíbe al Partido Liberal inscribir su candidatura, ya que en el mismo proceso electoral de 2025 participó como aspirante presidencial.

“Debo declinar a tal postulación por mis principios y valores éticos; soy coherente y no caeré en las conductas depravadas y propias de politiqueros que con sus acciones han hecho perder la confianza de los ciudadanos en sus políticos”, enfatizó.

AGRADECIMIENTO y EXPLICACIÓN OPORTUNA.

Espinoza subrayó que lo correcto era haberse postulado como diputada en las elecciones primarias, lo cual no hizo, ya que su decisión fue optar a la Presidencia de la República. En ese sentido, reconoció que el pueblo liberal no le dio el apoyo suficiente en los comicios internos y, en respeto a esa voluntad popular, no debe ahora buscar otra candidatura.

“Solo los ciudadanos que no hayan participado en las elecciones primarias pueden ser candidatos para sustituir a otro en una casilla vacante”, recalcó.

Finalmente, hizo un llamado a los partidos políticos y dirigentes a cumplir la ley y dar el ejemplo con prácticas éticas: “Si queremos cambiar la corrupta historia electoral y el rumbo del país hacia el fortalecimiento de la democracia, los políticos debemos dar el ejemplo de ética y cumplimiento de la ley”.LB