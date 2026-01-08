Maribel Espinoza denuncia que Redondo quiere suplantar facultades del CNE y pide FFAA que detenga a infractores

Tegucigalpa – La diputada liberal Maribel Espinoza denunció este miércoles que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, mediante la figura de la Comisión Permanente pretende quebrantar la Constitución de la República al suplantar facultades del Consejo Nacional Electoral (CNE).

A través de su cuenta de red social “X”, posteó que Redondo y sus amigos están siguiendo las locuras del expresidente Manuel Zelaya Rosales de querer dar un golpe a la democracia.

Advirtió a los diputados Tomás Zambrano, Mario Segura y Fátima Mena de ejecutar las resoluciones adoptadas por el pleno del Congreso Nacional para proteger la democracia.

Espinoza lamentó que Redondo quiere suplantar facultades del CNE para discutir un informe sobre las elecciones generales y dar motivos al Fiscal General, Johel Zelaya, para que requiera a las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López y provocar el caos que ocupa Mel Zelaya para quedarse en el poder.

¿Quiere anular las elecciones de forma disfrazada sin ser juez?, o es que ¿quiere que legalicemos su pseudo Comisión Permanente?, porque sabe que es ilegal, cuestionó.

La congresista citó el artículo 375 de la Constitución de la República que manda que cualquier ciudadano investido o no de autoridad está en el deber de mantener o restablecer el orden.

En ese sentido, solicitó a las Fuerzas Armadas que detengan a las personas infractoras de violentar el orden constitucional.

Están jugando con fuego y hay que dejar un precedente porque la constitución se respeta, sentenció. AG