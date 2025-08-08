Maribel Espinoza alerta sobre “rápida implantación de un Estado policía” en Honduras

Tegucigalpa – La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, advirtió que en Honduras se están dando señales preocupantes que, a su juicio, conducen a la instauración acelerada de un “Estado policía”, en detrimento de los derechos y libertades fundamentales.

Espinoza denunció que cuando los gobernantes “acosan o pretenden intimidar a las iglesias porque les molesta la libertad de culto; reprimen la libertad de expresión cerrando medios de comunicación porque les incomoda que salga a la luz la pudrición de este gobierno; y persiguen a periodistas independientes porque necesitan acallar las voces que no pueden controlar y que escucha el pueblo”, el país se encamina hacia un régimen autoritario.

Según la congresista, estas acciones constituyen graves violaciones a la Carta Democrática Interamericana y a los derechos humanos. “En las democracias, se respetan los derechos fundamentales. Sin duda, aquí ya están lesionando seriamente los derechos humanos y la institucionalidad”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que el pueblo hondureño “repudia toda forma engañosa de absolutismo socialista” y que es deber de todos los sectores defender las libertades públicas ante cualquier intento de suprimirlas.

Las declaraciones de Espinoza se producen en un contexto de creciente tensión política y señalamientos de sectores sociales y de oposición sobre presiones contra medios de comunicación, líderes religiosos y periodistas críticos del gobierno.LB