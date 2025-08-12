Maribel Espinoza advierte a presidenta Castro sobre riesgos de respaldar a Nicolás Maduro

Tegucigalpa – La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, cuestionó públicamente a la presidenta Xiomara Castro por lo que calificó como una “febril defensa” del mandatario venezolano Nicolás Maduro, a quien describió como “narcodictador” y perseguido por la justicia de Estados Unidos.

Espinoza manifestó que, ante este escenario, lo correcto para Honduras sería mantener una posición de neutralidad, advirtiendo que un respaldo abierto a Maduro podría acarrear “graves consecuencias” para el país debido a su presunta vinculación con grupos catalogados como terroristas y narcotraficantes.

“Señora presidenta, millones de hondureños no estamos de acuerdo con su postura. El artículo 245 numerales 2, 3 y 4 de la Constitución le imponen el deber de evitar que Honduras sufra las consecuencias por la declaración de Estados Unidos contra Venezuela”, expresó la congresista.

La diputada enumeró los riesgos que, a su juicio, podrían derivarse de esta política exterior: aislamiento diplomático, restricciones o pérdida de bancos corresponsales y operaciones monetarias internacionales, mayores trabas para inversiones y negocios con empresas extranjeras, incremento de medidas de seguridad por parte de países aliados, restricciones a la migración legal de hondureños, sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) e incluso la posibilidad de intervenciones militares bajo la figura de combate al terrorismo internacional.

Espinoza acusó a la actual administración de incurrir en “graves errores diplomáticos” que, según afirmó, reflejan una “vocación antidemocrática y proclive a narcogobiernos”, poniendo en riesgo la estabilidad y el futuro de Honduras.LB