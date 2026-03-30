María Elvira Salazar: seguiré luchando para proteger el TPS y defender a quienes dependen de el

Tegucigalpa/Washington – La congresista republicana María Elvira Salazar dio un claro mensaje sobre la política migratoria en Estados Unidos, asegurando que no se deben retirar protecciones como el Estatus de Protección Temporal (TPS) mientras persistan condiciones de riesgo en países desde Haití hasta Venezuela.

“La protección existe por una razón: hay miles de personas que enfrentarían persecución o cárcel si regresan. No hay margen para equivocarnos”, afirmó la legisladora, quien ha insistido en que continuará impulsando medidas para proteger a los migrantes que dependen de este programa.

Salazar también defendió su propuesta conocida como “Ley Dignidad”, con la que busca otorgar un estatus legal temporal a millones de migrantes indocumentados sin concederles ciudadanía ni beneficios federales.

Según explicó, la iniciativa permitiría que estas personas trabajen, paguen impuestos y contribuyan a la economía estadounidense, siempre que no tengan antecedentes penales y cumplan ciertos requisitos.

La congresista sostuvo que el tema migratorio lleva más de 40 años sin resolverse en Estados Unidos y es clave para el futuro político y económico del país. En ese sentido, subrayó que regularizar a más de 10 millones de personas sin papeles también responde a una necesidad económica, al tiempo que reiteró que quienes tengan historial criminal o hayan ingresado recientemente no serían elegibles.LB